Мишустин подписал документ об индексации федеральных социальных пособий

https://static.news.ru/photo/5cc191da-62d0-11eb-a82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постановление об индексации федеральных социальных пособий в субботу, 30 января, подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. <...> Речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми, — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что проиндексированы будут и некоторые пособия для семей с детьми. Это, в частности, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком. К ним относятся единовременное пособие для женщин, вставших на медицинский учёт на ранних сроках беременности, а также единовременная выплата при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Текущий порядок индексации социальных пособий был установлен в 2018 году. Согласно законодательству, она осуществляется один раз в год, с 1 февраля. Она высчитывается на основании фактического индекса потребительских цен за прошлый год.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство труда и социальной защиты предложило повысить ежемесячные выплаты некоторым категориям граждан. Они могут быть увеличены на размер инфляции.

Как следует из проекта документа, опубликованного на портале правовых актов, повышение выплат предполагается ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. Кроме того, если норма будет принята, выплаты вырастут для пострадавших от радиации, инвалидов, беременных, военнослужащих и других категорий.