Мишустин поддержит закон об отмене обязательного техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра (ТО) автомобилей. Глава кабмина отметил: автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, поэтому правильнее дать им возможность лично контролировать состояние своей машины. Так политик прокомментировал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о продвижении законопроекта по отмене обязательного ТО для автомобилей. Его слова приводит ТАСС.

Правительство поддержит эту инициативу. <...> Это освободит владельцев автомобилей, мотоциклов от часто излишней, а главное, порой неэффективной процедуры, — сказал Мишустин.

Напомним, что в 2021 году прошла очередная реформа ТО. Раньше если автомобиль не прошёл техосмотр, его владелец не мог стать владельцем страхового полиса ОСАГО. С 22 августа 2021 года эта норма больше не действует. Купить страховку можно без пройденного техосмотра и соответствующей диагностической карты.

Ранее сообщалось, что проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра личного транспорта внесут в Госдуму 14 сентября. В документе допускается, что владельцы автомобилей смогут по своему желанию обращаться за проведением ТО.

Эксперты уже прокомментировали последствия закона об отмене обязательного техосмотра. Общественники и специалисты отнеслись к идее неоднозначно.