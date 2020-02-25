Создание региональных сервисов для сбора предложений по ремонту дорог является очень хорошим опытом, считает российский премьер Михаил Мишустин. Политик находится в Кургане, где ему показали проект застройки в Заозёрном — самом большом районе города.
Также чиновнику рассказали о дорожных работах в регионе. Магистрали приводят в порядок с учётом пожеланий граждан. Именно они составили список улиц, нуждающихся в новом покрытии,
В настоящее время разрабатывается сетевой портал, с помощью которого жители выберут остальные участки для ремонта.
Ничего сложного, казалось бы, вот такой интерактивный сервис, который позволяет узнать, что люди хотят, и именно так проектировать и закладывать соответствующие средства, — заявил Мишустин.
Он добавил, что больнице скорой медицинской помощи в Кургане будет выделено 200 млн рублей на ремонт и закупку нового оборудования.
Средства кабмин предоставит из резервного фонда. Соответствующая программа уже подготовлена главой Минфина Антоном Силуановым, добавил премьер.
Мишустин отметил, что в своём нынешнем состоянии больница вызывает «сожаление и стыд». В ней невозможно ни лечиться, ни работать.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство выделило 22 млн рублей на приобретение и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарств для оказания помощи детям. На них будет закуплено свыше 11 тысяч упаковок различных препаратов.
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