https://static.news.ru/photo/de9f068a-57df-11ea-b47c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создание региональных сервисов для сбора предложений по ремонту дорог является очень хорошим опытом, считает российский премьер Михаил Мишустин. Политик находится в Кургане, где ему показали проект застройки в Заозёрном — самом большом районе города.

Также чиновнику рассказали о дорожных работах в регионе. Магистрали приводят в порядок с учётом пожеланий граждан. Именно они составили список улиц, нуждающихся в новом покрытии, пишет ТАСС.

В настоящее время разрабатывается сетевой портал, с помощью которого жители выберут остальные участки для ремонта.

Ничего сложного, казалось бы, вот такой интерактивный сервис, который позволяет узнать, что люди хотят, и именно так проектировать и закладывать соответствующие средства, — заявил Мишустин.

Он добавил, что больнице скорой медицинской помощи в Кургане будет выделено 200 млн рублей на ремонт и закупку нового оборудования.

Средства кабмин предоставит из резервного фонда. Соответствующая программа уже подготовлена главой Минфина Антоном Силуановым, добавил премьер.

Мишустин отметил, что в своём нынешнем состоянии больница вызывает «сожаление и стыд». В ней невозможно ни лечиться, ни работать.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство выделило 22 млн рублей на приобретение и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарств для оказания помощи детям. На них будет закуплено свыше 11 тысяч упаковок различных препаратов.