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Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует встретить Пасху дома.

Планирует встретить Пасху дома, — рассказал пресс-секретарь Борис Беляков.

Политик не пойдет на пасхальное богослужение из-за мер, которые были введены в связи пандемией, сообщает ТАСС.

Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, глава российского государства Владимир Путин не примет участия в пасхальной службе в Храме Христа Спасителя. Он «поставит свечку в часовне» на территории своей резиденции в Ново-Огарёво.