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Мишустин отказался запрещать россиянам отдых за границей

12:29, 12 мая 2021
Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Закрывать россиянам выезд из России из-за пандемии коронавируса было бы неправильно. Ограничение свободы передвижения — «не совсем правильный путь», заявил председатель правительства Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы после оглашения годового отчёта о работе кабмина, его мнение приводит «Интерфакс».

Так премьер-министр отреагировал на предложение одного из парламентариев закрыть выезд россиян за рубеж и таким образом решить вопрос их отдыха внутри страны.

По мнению Мишустина, такая мера может лишь снизить конкуренцию. Задача — завоевать потребителя не ограничениями, а качеством, подчеркнул он.

Всё-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать, — сказал глава правительства.

Он выразил надежду, что национальный проект в сфере туризма позволит всё это реализовать, а также добавил, что в России есть много замечательных мест, где люди проводят время с удовольствием не в связи с ограничениями, а потому что там хорошо.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что около трети россиян готовы отказаться от летнего отпуска в этом году из-за опасений о чрезмерной загруженности российских курортов и высоких цен на отдых.

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