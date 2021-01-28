Мишустин отреагировал на смерть Василия Ланового

https://static.news.ru/photo/a372458c-6219-11eb-baab-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский премьер Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни знаменитого актёра Василия Ланового. Политик отметил, что покойный был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и театру человеком.

Артист умер от нового коронавируса 28 января 2021 года в возрасте 87 лет.

В этот день его состояние резко ухудшилось, врачи перевели его в реанимацию на аппарат ИВЛ. Звезда советского кино попал в больницу с COVID-19 почти месяц назад.

Фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой на все времена. Василий Семёнович Лановой останется в нашей памяти не только как великий актёр, но как человек с активной гражданской позицией, настоящий патриот своей страны, — говорится на официальном сайте правительства.

Мишустин добавил, что смерть Ланового является невосполнимой утратой для отечественной культуры и миллионов поклонников мэтра.

Накануне журналист Дмитрий Губерниев опубликовал фотографию ценного подарка, который не успел преподнести Василию Лановому. Это чемпионский биб (лидерская майка) от Александра Большунова с автографом и дарственной надписью лично Василию Семёновичу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Василия Ланового Ирина Купченко упросила врачей госпитализировать её вместе с мужем, чтобы не расставаться и ухаживать за ним. Вместе супруги прожили 49 лет. У актрисы была лёгкая форма коронавируса, не требующая стационарного лечения. Несмотря на положительный тест, её состояние оценивалось как лёгкое.