Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Наталью Бочарову

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Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Наталью Бочарову. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, решение связано со сменой работы.

Освободить Бочарову Наталью Александровну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации в связи с переходом на другую работу, - говорится в распоряжении.

Наталья Бочарова занимала должность замглавы Минобрнауки России с июля 2018 года.

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