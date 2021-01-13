Гинцбург рассказал, как «Спутник V» поставляется другим странам

https://static.news.ru/photo/c9280560-5589-11eb-adae-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Поставки вакцины «Спутник V» осуществляются не за счёт производственных мощностей, находящихся в России, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Мы поставляем вакцину в другие страны не за счёт тех мощностей, которые внутри страны, — сказал он.

По его словам, российские регионы уже обладают запасами препарата, у кого-то их больше, у кого-то меньше, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссию прибыла очередная партия российской вакцины против COVID-19 в 20 тысяч доз, в настоящее время завершается проверка на соответствие препарата всем показателям качества.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».