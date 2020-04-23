Мишустин остался недоволен готовностью регионов к борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/489efca4-84e3-11ea-a555-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Обеспечение больниц медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом «вряд ли можно признать удовлетворительным». Об этом 22 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, регионам было выделено 33 млрд рублей на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях, освоена лишь треть, сообщает Газета.Ru.

Мишустин отметил, что многие регионы отнеслись к делу формально, представив неточные расчёты того, сколько необходимо средств на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Мишустин призвал помнить в процессе борьбы с COVID-19 о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей. Он потребовал обратить особое внимание на данную тему. Премьер подчеркнул, что ситуаций, в которых людям будут отказывать в медпомощи, возникать не должно.