Мишустин утвердил лауреатов премии Гагарина

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Гагарина в области космической деятельности. Среди них создатели орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Р». Распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Также были награждены разработчики комплекса методов и технологий, необходимых при полётах на Луну и Марс.

Премию имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году получат 10 авторских коллективов. Список лауреатов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — указано в сообщении.

Премия имени Ю. А. Гагарина присуждается каждые пять лет с 2011 года. Получить её может один соискатель или группа не более чем из пяти человек. Размер премии — один миллион рублей.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сверхтяжёлая ракета для полётов на Луну появится позже. Сейчас средства направлены на создание нового многоразового двигателя, который позволит сэкономить средства на запуске ракет в космос и даст толчок отрасли.