Мишустин одобрил включение номера 122 в перечень номеров экстренных служб

https://static.news.ru/photo/6f5cf8f0-49c3-11eb-a6b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин согласился включить телефонный номер 122 в федеральный перечень номеров экстренных служб.

С просьбой о включении номера в список к Мишустину обратился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время заседания президиума совета по противодействию распространению коронавируса. Заместитель председателя правительства отметил, что Мишустину передан проект постановления «О внесении изменений в правила оказания услуг телефонной связи», передаёт ТАСС. Премьер-министр на просьбу Чернышенко ответил согласием. Вице-премьер добавил, что среднее время ожидания ответа оператора службы 122 в 78 регионах РФ составляет менее одной минуты.

С ноября россияне могут позвонить на горячую линию по короткому номеру 122, чтобы получить консультацию по вопросам, связанным с COVID-19. Реализация этой инициативы позволила централизовать звонки в колл-центрах регионов и организовать их в оперативную маршрутизацию, включающую поликлиники, станции скорой помощи и другие службы. Правительство направило в субъекты запрос о техническом оснащении специальных колл-центров.

30 ноября российские операторы сотовой связи сделали звонки на номер 122 бесплатными, передавал NEWS.ru.