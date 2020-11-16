Мишустин одобрил идею нацпроекта по туризму

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение своего заместителя Дмитрия Чернышенко о создании нового национального проекта по туризму.
Премьер поручил создать рабочую группу и внести предложения по данному вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Автор инициативы, в свою очередь, попросил Мишустина поручить органам исполнительной власти определить и расставить приоритеты в своих госпрограммах, нацпроектах, федеральных проектах, оказывающих влияние на развитие туризма. При этом он подчеркнул, что это не потребует перераспределения бюджетных средств.
Чернышенко также попросил отдать поручение губернаторам о формировании региональных проектов с учётом реализации туристического нацпроекта,
Ранее NEWS.ru писал, что Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил президенту Владимиру Путину объявить 2021-й годом детского туризма. В организации считают, что это позволит существенно увеличить количество совершённых детских экскурсий и путешествий по родной стране, а также стимулировать желание посещать новые места и открывать для себя Россию.