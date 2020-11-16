Мишустин одобрил идею нацпроекта по туризму

https://static.news.ru/photo/601f3270-27ec-11eb-ad82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение своего заместителя Дмитрия Чернышенко о создании нового национального проекта по туризму.

Премьер поручил создать рабочую группу и внести предложения по данному вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Автор инициативы, в свою очередь, попросил Мишустина поручить органам исполнительной власти определить и расставить приоритеты в своих госпрограммах, нацпроектах, федеральных проектах, оказывающих влияние на развитие туризма. При этом он подчеркнул, что это не потребует перераспределения бюджетных средств.

Чернышенко также попросил отдать поручение губернаторам о формировании региональных проектов с учётом реализации туристического нацпроекта, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил президенту Владимиру Путину объявить 2021-й годом детского туризма. В организации считают, что это позволит существенно увеличить количество совершённых детских экскурсий и путешествий по родной стране, а также стимулировать желание посещать новые места и открывать для себя Россию.