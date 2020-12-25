Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/f19e19b0-46b8-11eb-8eac-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся напряжённой. Об этом политик заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

К сожалению, ситуация в стране непростая, напряжённая, — отметил глава правительства.

Мишустин попросил губернатора Санкт-Петербурга рассказать, как обстоят дела с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Глава кабмина подчеркнул, что власти прикладывают много усилий, чтобы принять все необходимые меры по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется. Она подчеркнула, что всё вернулось к тому, что мы видели в начале и середине ноября. Роспотребнадзор обладает знаниями, как победить коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день они «внушают оптимизм».

За последние сутки в 85 регионах России выявлено 29 018 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 917 случаев меньше, чем днём ранее. Излечились 27 397 человек, скончались 563 человека, писал NEWS.ru.