https://static.news.ru/photo/fd25dbf6-6860-11ea-b13a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённые ограничения на въезд иностранцев в Россию вызваны чрезвычайными обстоятельствами, связанными с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На совещании президента с членами правительства Мишустин рассказал, что обсудил с главами правительств СНГ ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Он проинформировал их, что въезд в Россию иностранных граждан будет ограничен с 18 марта до 1 мая.

Вчера я уже сообщил своим собеседникам и хотел бы сейчас повторить, что эти решения вызваны особыми, по сути, чрезвычайными обстоятельствами, и соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и носят временный характер, — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что анализируются данные из стран с неблагоприятной обстановкой. По его словам, российские власти делают всё, чтобы не допустить массового распространения заболевания.

Просчитываем решения для минимизации последствий — для экономики и граждан, — отметил премьер, сообщает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что правительство действует максимально открыто, рассказывая о своих действиях по противодействию распространению заболевания. Кроме того, власти запустили специальный ресурс, на котором можно найти актуальную информацию по СOVID-19.

NEWS.ru писал, что в России число заболевших коронавирусом увеличилось до 114 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, десять человек заразились уже в России, а не за границей.