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Мишустин обещал продлить мораторий на проверки медучреждений

15:04, 09 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачей необходимо избавить от лишних бюрократических процедур, поэтому необходимо продлить на год мораторий на проверки медицинских организаций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нужно по максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе, цитирует его РИА Новости.

Мишустин предложить продлить мораторий на плановые поверки необходимо продлить ещё на год. Премьер попросил Минздрав и другие профильные ведомства оперативно разработать и внести соответствующий проект федерального закона в правительство.

Ранее сообщалось, что до 1 июля 2021 года будут действовать дополнительные упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Они позволяют участникам самостоятельно оприходовать препараты и проводить с ними дальнейшие действия, не дожидаясь от поставщиков подтверждения приёмки.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России выделило свыше 5 млрд рублей на бесплатные лекарства пациентам с COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минфина и Минздрава довести средства до регионов в кратчайшие сроки, чтобы власти субъектов могли оперативно закупить необходимые лекарства.

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