Мишустин обещал продлить мораторий на проверки медучреждений

https://static.news.ru/photo/96cbf8c0-2284-11eb-8201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачей необходимо избавить от лишних бюрократических процедур, поэтому необходимо продлить на год мораторий на проверки медицинских организаций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нужно по максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе, — цитирует его РИА Новости.

Мишустин предложить продлить мораторий на плановые поверки необходимо продлить ещё на год. Премьер попросил Минздрав и другие профильные ведомства оперативно разработать и внести соответствующий проект федерального закона в правительство.

Ранее сообщалось, что до 1 июля 2021 года будут действовать дополнительные упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Они позволяют участникам самостоятельно оприходовать препараты и проводить с ними дальнейшие действия, не дожидаясь от поставщиков подтверждения приёмки.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России выделило свыше 5 млрд рублей на бесплатные лекарства пациентам с COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минфина и Минздрава довести средства до регионов в кратчайшие сроки, чтобы власти субъектов могли оперативно закупить необходимые лекарства.