Мишустин: нельзя допустить нехватку лекарств от коронавируса

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал не допускать ситуации с нехваткой лекарственных препаратов для лечения коронавируса. Он попросил Минздрав согласовывать распределение медикаментов с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая руководит оперативной рабочей группой, сообщает ТАСС.

Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки, — подчеркнул премьер.

Мишустин обратил внимание на то, что с распространением штамма «омикрон» резко возрастает заболеваемость коронавирусом, но не увеличивается число госпитализаций. Заразившиеся должны получать медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в России и в Москве выявлены рекордные показатели заболеваемости COVID-19. В целом по стране зафиксированы 49 513 новых случаев заражения, в столице — 15 987.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России ведётся разработка и клинические испытания нескольких новых лекарств от коронавируса. Препараты, уже прошедшие тестирование и одобренные Минздравом, применяются для лечения пациентов, в том числе заразившихся штаммом «омикрон». По словам главы ведомства, их эффективность подтверждена в том числе публикациями в международной литературе.