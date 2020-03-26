https://static.news.ru/photo/07583920-6f46-11ea-8a0d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главу МИД РФ Сергея Лаврова уважает весь мир, сотрудничать с таким профессионалом — честь. Министр сохраняет достоинство в сложнейших ситуациях и находит самый верный, а иногда и единственный выход, считает российский премьер Михаил Мишустин.

Вы (Сергей Лавров. — NEWS.ru) очень твёрдо, последовательно отстаиваете интересы России на мировой арене, вы гордость не только российской дипломатии, но и всей России, — приводит слова премьера ТАСС.

Председатель правительства также наградил Лаврова медалью П.А. Столыпина II степени.

Служу России, — ответил министр.

21 марта 2020 года главе МИД РФ исполнилось 70 лет. Лавров занимает этот пост с 2004 года. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении министру звания Героя Труда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила «уникальное остроумие и потрясающее чувство юмора» Сергея Лаврова. Политик также рассказала, что во время переговоров дипломат может «просто обаять своих собеседников» и развернуть диалог совершенно в другую сторону своим интеллектуальным изяществом.