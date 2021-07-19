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Мишустин назначил вице-премьеров кураторами округов

11:07, 19 июля 2021
Премьер-министр России Михаил Мишустин Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Об этом сообщает сайт правительства России.

Решения о назначении ответственных принимались с учётом вашего профессионального опыта, знаний и круга задач, ранее выполнявшихся вами в Правительстве, – объявил Михаил Мишустин вице-премьерам.

Премьер-министр попросил внимательно отнестись к обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Причём перечисленные задачи поставлены и для округа в целом, и для его субъектов.

Координировать работу будет глава правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин. Это необходимо для совместной работы по масштабным проектам на стыке различных отраслей.

Ранее сообщалось, что Мишустин определил, кто из вице-премьеров за какой регион будет отвечать.

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