Мишустин назначил Толстикову замминистра просвещения РФ

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Перевод участка леса в Архангельской области в разрешающую рубки категорию является опасным прецедентом для судьбы других прибрежных лесов. Об этом заявил координатор лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков.

Часть нерестоохранных полос, которая не была переведена в категорию водоохранной зоны или категорию запретной полосы вдоль водных объектов, стала эксплуатационным лесом, где можно вести сплошные рубки, — рассказал Кобяков журналистам...