Мишустин назначил Толстикову замминистра просвещения РФ

Екатерина Толстикова назначена на пост заместителя министра просвещения России.
Соответствующее распоряжение 10 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сообщение об этом появилось на сайте министерства.
Назначить Толстикову Екатерину Андреевну заместителем министра просвещения Российской Федерации, — говорится в распоряжении.
По данным Telegram-канала пресс-службы Минпросвещения «Большая перемена РФ», Толстикова ранее была сотрудником министерства имущественных отношений России, помощником министра, директором департамента инвестиционного развития и федерального имущества Минобрнауки, директором департамента управления сетью подведомственных организаций ведомства и заместителем министра образования и науки,
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