https://static.news.ru/photo/85c1f32c-40e4-11ea-a1b9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Российский премьер Михаил Мишустин назначил новых заместителей главы Федеральной налоговой службы РФ. Должности получили четыре человека: Андрей Бударин, Юлия Шепелева, Виталий Колесников и Виктор Бациев.

Распоряжение председатель правительства подписал 24 января текущего года, говорится на официальном сайте кабмина.

До этого Колесников, Шепелева и Бударин руководили различными управлениями ФНС — соответственно управлением регистрации и учёта налогоплательщиков, управлением трансфертного ценообразования и управлением оперативного контроля. Бациев был судьёй Высшего арбитражного суда, возглавлял его налоговый состав.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мишустин планирует посетить Казахстан с деловым визитом. Политик отправится в Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Отмечается, что эта встреча может стать самым первым визитом главы правительства России в другую страну.