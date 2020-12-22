Мишустин назначил Исаевича главой корпорации МСП

https://static.news.ru/photo/ebf5067c-4429-11eb-a641-fa163e074e61_660.jpg Александр Исаевич Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич назначен новым гендиректором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе правительства.

Прежде корпорацию возглавлял Александр Браверман. Он был освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Кроме назначения Исаевича, подписанное Мишустиным распоряжение закрепляет ряд других изменений в структуре управления корпорацией. Так, председателем совета директоров становится первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее этот пост занимал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Однако министр вместе с гендиректором «ЮниЗоо» Дмитрием Бавиновым станет членом совета директоров корпорации, которая является одним из крупных российских институтов развития. Именно с помощью МСП государство поддерживает малый и средний бизнес, отмечается на сайте кабмина.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин назначил мэра Москвы Сергея Собянина на должность главы комиссии Госсовета по государственному управлению. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Руководителем комиссии по здравоохранению будет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.