Председатель правительства России Михаил Мишустин считает важным ужесточить наказания за игнорирование требований карантина. По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса премьер дал поручение подготовить до 25 марта соответствующие предложения.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал россиян быть готовыми к любым неожиданностям. Вряд ли эта фраза могла поднять настроение в правительстве Михаила Мишустина, призванного навести порядок в не самом процветающем, но стабильном хозяйстве, доставшемся от Дмитрия Медведева.
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