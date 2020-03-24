https://static.news.ru/photo/3e4193d6-6d99-11ea-aa6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин считает важным ужесточить наказания за игнорирование требований карантина. По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса премьер дал поручение подготовить до 25 марта соответствующие предложения.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что поручение касается Минюста, МВД и Минэкономразвития, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал россиян быть готовыми к любым неожиданностям. Вряд ли эта фраза могла поднять настроение в правительстве Михаила Мишустина, призванного навести порядок в не самом процветающем, но стабильном хозяйстве, доставшемся от Дмитрия Медведева.