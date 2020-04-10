Общество

Мишустин: медики в России работают «буквально на износ»

16:26, 10 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что повышение зарплат и социальных гарантий поможет российским медикам, которые работают «буквально на износ» в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Мишустин согласился с предложениями президента Владимира Путина о дополнительной финансовой поддержке медицинских работников и приравниванию врачей к военнослужащим при предоставлении страховых выплат. Премьер подписал постановление о выплатах врачам.

Люди работают буквально на износ, и им необходимы дополнительные меры поддержки, — цитирует премьера РИА Новости.

Премьер-министр добавил, что правительство закупит более 8 тысяч машин скорой помощи, чтобы увеличить мобильность сельских врачей, 13 млрд рублей выделят на аппараты ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, число заболевших коронавирусом в России начало расти в конце марта, приблизившись к 12 тысячам человек. Только за последние сутки выявили более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19.

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