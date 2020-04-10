Мишустин: медики в России работают «буквально на износ»

https://static.news.ru/photo/5cd36826-7b2f-11ea-8c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что повышение зарплат и социальных гарантий поможет российским медикам, которые работают «буквально на износ» в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Мишустин согласился с предложениями президента Владимира Путина о дополнительной финансовой поддержке медицинских работников и приравниванию врачей к военнослужащим при предоставлении страховых выплат. Премьер подписал постановление о выплатах врачам.

Люди работают буквально на износ, и им необходимы дополнительные меры поддержки, — цитирует премьера РИА Новости.

Премьер-министр добавил, что правительство закупит более 8 тысяч машин скорой помощи, чтобы увеличить мобильность сельских врачей, 13 млрд рублей выделят на аппараты ИВЛ.