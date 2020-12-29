Мишустин исполнил мечту девочки и подарил ей синтезатор

Премьер России Михаил Мишустин накануне Нового года выполнил желание четырёхлетней девочки Нади из Тверской области получить в подарок синтезатор.
О мечте ребёнка политик узнал 24 декабря на благотворительной акции «Ёлка желаний», когда выбрал записку с просьбой девочки. Мишустин признался, что сам в детстве мечтал о синтезаторе и решил лично выбрать для неё музыкальный инструмент.
Мишустин приехал в Тверь 30 декабря днём. Помимо синтезатора он подарил девочке куклу и конфеты, упакованные в мягкую игрушку в виде символа года — быка. Как оказалось, у Нади накануне был день рождения.
Премьер исполнил на синтезаторе несколько детских мелодий: «В лесу родилась ёлочка», «А я играю на гармошке», «Голубой вагон», «Песня Чебурашки», «Ничего на свете лучше нету». Он также взял с отца девочки обещание, что поможет девочке разобраться с инструментом,
Ранее психолог назвал идеальный подарок ребёнку на Новый год. Чтобы выбрать новогодний подарок ребёнку, следует понаблюдать за тем, что ему нравится. Идеальный презент должен поддержать увлечение чада, дать толчок к его образованию, а также развить фантазию и креативность. Если ребёнку, к примеру, нравится рисовать, то лучше подарить ему не просто краски и фломастеры, а ещё и книгу, которая поможет создать в альбоме собственный мультфильм. А обычному конструктору лучше предпочесть набор для постройки замка в различных модификациях, писал NEWS.ru.