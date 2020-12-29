Мишустин исполнил мечту девочки и подарил ей синтезатор

https://static.news.ru/photo/f49a93c6-4aa7-11eb-b990-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Премьер России Михаил Мишустин накануне Нового года выполнил желание четырёхлетней девочки Нади из Тверской области получить в подарок синтезатор.

О мечте ребёнка политик узнал 24 декабря на благотворительной акции «Ёлка желаний», когда выбрал записку с просьбой девочки. Мишустин признался, что сам в детстве мечтал о синтезаторе и решил лично выбрать для неё музыкальный инструмент.

Мишустин приехал в Тверь 30 декабря днём. Помимо синтезатора он подарил девочке куклу и конфеты, упакованные в мягкую игрушку в виде символа года — быка. Как оказалось, у Нади накануне был день рождения.

Премьер исполнил на синтезаторе несколько детских мелодий: «В лесу родилась ёлочка», «А я играю на гармошке», «Голубой вагон», «Песня Чебурашки», «Ничего на свете лучше нету». Он также взял с отца девочки обещание, что поможет девочке разобраться с инструментом, пишет РИА Новости.

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