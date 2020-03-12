https://static.news.ru/photo/357618a0-6509-11ea-a2de-fa163e074e61_660.jpg Валетнина Терешкова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин лично поздравил Валентину Терешкову с днём рождения и подарил ей цветы.

Как пишет ТАСС, глава правительства вручил букет первой женщине-космонавту сразу после прибытия в Переславль-Залесский Ярославской области.

6 марта Терешковой исполнилось 83 года. В тот день Мишустин отправил ей поздравительную телеграмму, в которой отметил её профессионализм, эрудицию и организаторский талант. Он также назвал Терешкову олицетворением смелости, самоотверженности и целеустремленности.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне попросили отправить Терешкову обратно в космос после её инициативы о возможности для президента Владимира Путина пойти на пятый срок.