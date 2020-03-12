Премьер-министр России Михаил Мишустин лично поздравил Валентину Терешкову с днём рождения и подарил ей цветы.
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6 марта Терешковой исполнилось 83 года. В тот день Мишустин отправил ей поздравительную телеграмму, в которой отметил её профессионализм, эрудицию и организаторский талант. Он также назвал Терешкову олицетворением смелости, самоотверженности и целеустремленности.
Ранее NEWS.ru писал, что россияне попросили отправить Терешкову обратно в космос после её инициативы о возможности для президента Владимира Путина пойти на пятый срок.
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