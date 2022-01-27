Мишустин: данные о медотводах от вакцинации будут передавать на «Госуслуги»

Правительство России расширяет возможности портала госуслуг, вскоре там станут доступны сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что документ будет отображаться в личном кабинете, в разделе «Cведения об иммунизации COVID-19», передаёт Telegram-канал кабмина.

Правительство расширяет возможности портала госуслуг. В ближайшее время на него будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации, и граждане смогут получить подтверждающий сертификат, — говорится в сообщении.

В наcтоящее время на портале представлены данные о сделанных прививках от коронавируcа, а также о перенесённом ранее заболевании. Мишустин напомнил, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни.

В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить своё здоровье, — резюмировал он.

«Госуслуги» ранее попали в неприятную историю, связанную с вакцинацией. Через портал участились случаи телефонного мошенничества, когда жертве звонят под видом сотрудников сайта, предлагают привязать QR-код о вакцинации к странице пользователя и получают доступ к личному кабинету граждан. Служба поддержки вследствие разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей.