https://static.news.ru/photo/9b8e133e-6470-11ea-a3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Российские власти в ближайшее время разработают типовую программу трансформации министерств и ведомств, которая будет рассчитана на три года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, с данной работой правительство и граждане связывают большие ожидания: ответственных за цифровизацию чиновников наделят полномочиями по изменению или реинжинирингу всех рабочих процессов внутри ведомств и министерств, в том числе их перевод в онлайн-услуги для россиян и переход к управлению сведениями, которые поступают в режиме реального времени.

А данные сегодня — это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века, — отметил Мишустин.

Он добавил, что, в отличие от традиционных ресурсов, информация неисчерпаема, и чем её больше — тем выше добавленная стоимость, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр РФ рассказал о мерах, которые позволят кабмину рассчитывать на определённые результаты в цифровой трансформации. По его словам, для этого необходимо создание «цифрового спецназа».