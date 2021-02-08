Мишустин: «цифра» не заменит хорошего учителя

https://static.news.ru/photo/fe266c4c-6a0c-11eb-865d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цифровые платформы необходимо внедрять в систему образования РФ, но они никогда не заменят хорошего преподавателя и личное общение, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, Минпросвещения РФ разрабатывает собственный ресурс, который «поможет расширить горизонты» школьной программы и очень активно привлекать к подобным проектам детей. Чиновник подчеркнул, что очень важна также обратная связь со стороны педагогов.

Учителя, которые непосредственно используют эту платформу <...>, конечно, должны быть теми самыми заказчиками, которые помогут как создать правильное направление развития этой цифровой платформы, так и внедрить её непосредственно в образование. <...> Но ещё раз повторяю, что личный пример хорошего учителя, это все знают, — это, наверное, самое важное, — цитирует политика РИА Новости.

Он также поздравил отечественных учёных с Днём российской науки, отметив, что РФ имеет уникальный интеллектуальный потенциал и является мировым лидером во многих областях. По его словам, новое поколение отечественных специалистов обеспечивает создание цифровых, генетических и нанотехнологий, современных материалов и систем, ИИ. Кроме того, премьер отметил разработки отечественных специалистов в медицине, помогающие лечить редкие заболевания, делать высокотехнологичные операции, производить уникальные лекарства и вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве просвещения РФ предложили создать перечень поставщиков цифрового образовательного контента для российских школ. По замыслу чиновников, иностранные компании в этот реестр входить не должны.

В созданный реестр не войдут также российские компании, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц превышает 50%, а также юридические лица, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.