Мишустин анонсировал смягчение ограничений для привитых от COVID-19

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Блогер Валентин Дегтярёв заявил, что его мать, заболевшая пневмонией, умерла в больнице Нижнего Тагила из-за отсутствия должного ухода со стороны медперсонала. Её не кормили и не поили, сообщил мужчина телеканалу «360». Он пожаловался на условия содержания пациентов в местный Минздрав, но там отказались от комментариев.

Цинично и нагло ответили. Она 11 дней боролась без еды и воды. Медсестра чётко сказала: «Я не знаю, почему она до сих пор жива, наверное, потому что воды ей немного...