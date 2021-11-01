Мишустин анонсировал смягчение ограничений для привитых от COVID-19
Александр Чеков
Александр Чеков
18:11, 01 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кабмин составит список мест, посещение которых будет доступно вакцинированным россиянам в период действия ограничительных мер. В частности, речь идёт о музеях и театрах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
У тех, кто сделал прививку, шире выбор, как использовать свободное время в условиях ограничений, в том числе в нерабочие дни. Президент поручил обеспечить таким гражданам возможность посещать различные мероприятия или объекты, используя QR-код. Это может быть, например, посещение театров и музеев, — заявил он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что главы регионов смогут расширить перечень таких объектов.
Это поможет снизить риски заражения в общественных местах, — резюмировал премьер.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести скидку в размере 50% стоимости на проезд в общественном транспорте для людей, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Парламентарий уверен, что такая льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов пассажиров. По его мнению, данная мера также способна снизить риск заражения в общественном транспорте.