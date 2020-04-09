Мишустин анонсировал новые меры по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/18bcfa78-7a51-11ea-a5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин подготовит новые решения по борьбе с коронавирусом. Ориентировочно он представит их к концу недели. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В самое ближайшее время, уже до конца этой недели, мы подготовим все необходимые решения, — приводит его слова ТАСС.

8 апреля, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин на совещании с министрами и главами регионов потребовал от губернаторов не действовать по единому шаблону. По словам главы государства, это не только неэффективно, но и вредно. Он посоветовал учитывать ситуацию с коронавирусом в каждом населённом пункте и «принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры».

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.