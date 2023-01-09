«Мишура и маскировка»: Зимин прокомментировал возбужденное против него дело Бизнесмен Зимин назвал политическим возбужденное против него дело

Фото: Валерий Левитин/ТАСС

Борис Зимин (внесенный Минюстом РФ в список иноагентов)

Предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал политическим возбужденное против него дело. В беседе с Forbes он заявил, что не знаком с материалами, однако уверен, что были «допущены дичайшие нарушения».

Дело политическое. Все вокруг — мишура, предлог и маскировка. Материалы дела я не видел. В любом случае, уже в нем допущены дичайшие нарушения (например, то, что в розыск я объявлен, а об обвинениях не в курсе), что ничем иным, кроме политики, объяснить нельзя, — сообщил бизнесмен.

Ранее следствие попросило заочно выдать санкцию на арест Зимина. По данным Тверского суда Москвы, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Уголовное дело в отношении Зимина может быть связано со сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar LTD. МВД объявило бизнесмена в розыск. Следствие попросило арестовать его на срок до 15 февраля 2023 года. Сам предприниматель, по информации из открытых источников, с 2020 года живет в Израиле. В сентябре 2022 года Минюст внес Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину.

Борис Зимин — сын Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия». Фонд был признан НКО — иностранным агентом и ликвидирован в 2015 году.