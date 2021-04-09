Миронов заявил о необходимости отставок в правительстве из-за пенсий

https://static.news.ru/photo/f9932e84-9939-11eb-b86d-96000091f725_660.jpg Сергей Миронов Фото: spravedlivo.ru

В российском правительстве нужно проводить отставки из-за низких темпов роста пенсионных выплат, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, увеличение пенсий на три тысячи рублей за пять лет является недостаточным, так как инфляция растёт быстрее.

Мы призываем принять кадровые решения для членов правительства, которые ответственны за результаты этой работы, — подчеркнул он, озвучивая позицию парламентской партии.

Миронов также отметил, что пенсии некоторых работающих граждан обесценились в полтора раза. При этом коммунальные услуги и продукты в магазинах продолжают дорожать, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее Миронов сообщил, что депутаты внесли в Государственную думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Он уверен, что это была «очень большая социальная, политическая и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять».