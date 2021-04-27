Миронов высказался против второго иностранного языка в школах

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Преподавание в школах второго иностранного языка создаёт массу трудностей и от этого следует отказаться, считает лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. По его мнению, учебное время, отведённое для второго иностранного языка, лучше использовать для освоения иных предметов, сообщается на сайте партии.

Миронов отметил, что родители школьников жалуются на отсутствие у детей интереса к изучению второго иностранного языка и трудности при его освоении. На изучение второго языка отводится всего один урок в неделю, однако он отнимает у детей много сил и времени от основных уроков.

Сославшись на опрос «Российской газеты», лидер эсеров указал, что более половины родителей считают изучение в школе второго иностранного языка абсолютно ненужным и недовольны качеством его преподавания. Участники опроса также отмечают, что мало кто из учителей видит в этом смысл.

Соглашусь с этой позицией. Освоение в школах второго иностранного языка создаёт массу трудностей. Далеко не в каждой школе для этого найдутся учителя, а если дети не справляются или не успевают, то вместо второго иностранного лучше добавить ещё один час к основному языку, — цитирует Миронова пресс-служба партии.

Политик также призвал Минпросвещения прислушаться к мнению родителей школьников.

Ранее сообщалось, что в российских школах может появиться новый предмет. Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести новую дисциплину для учащихся младших классов. Предмет будет называться «Моя Россия» и посвящён истории страны.