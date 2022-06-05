Миронов назвал сроки вхождения Донбасса в состав России Миронов заявил, что Донбасс в ближайшее время может войти в состав России

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Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что ждет вхождения республик Донбасса в состав России уже в ближайшее время. Он написал в своем Telegram-канале, что пришел к такому выводу после посещения Луганска и обсуждения восстановления в регионе мирной жизни с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Нисколько не сомневаюсь, что уже очень скоро Луганская область будет в составе Российской Федерации, так же, как и Донецкая область. Возможно, они будут как-то по-другому называться в составе России. Но в любом случае это исторически наша земля, — отметил политик.

По словам Миронова, сейчас на Украине развернулась масштабная борьба за будущее для всего человечества. Он считает, что «самый настоящий фашизм» начал зарождаться на украинской территории по прямой указке США.

Ранее глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскрыл сроки возможного вхождения Донбасса и Херсона в состав России. По его словам, это может случиться уже в июле. Слуцкий отметил, что на текущий момент РФ обладает достаточным количеством ресурсов для принятия новых регионов.