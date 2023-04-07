Миронов в тени Пригожина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Некоторое время многим казалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов попробует занять нишу, опустевшую после ухода Владимира Жириновского. Нишу эдакого жесткого правдоруба без оглядки на многие условности. Собственно, и последнее его предложение о возвращении смертной казни за некоторые преступления выглядит эхом тех усилий. Но то ли второго Вольфовича быть не может, то ли Миронову не хватило харизмы и артистизма ушедшего политика.

СРЗП явно переживает кризис собственной идентичности, а озвученный Мироновым отказ выдвигать от партии кандидата на президентских выборах был воспринят многими не как демонстрация сверхлояльности, а скорее как доказательство нарастающей политической несостоятельности.

Потеря партией одного из двух своих губернаторов без какой-либо компенсации также не прибавила уверенности активистам, которые восприняли такой поворот как подтверждение все меньшей заинтересованности в поддержке мироновцев того же Кремля. Заодно есть сигналы, что на это обстоятельство стали реагировать и некоторые партийные спонсоры. Тем более что разговоры о возможном дальнейшем слиянии СРЗП то ли с коммунистами, то ли с ЛДПР стали таким смысловом фоном, на котором любые прогнозы о будущем партии выглядят очевидной потерей времени и интеллектуальных ресурсов.

Но причиной новой волны кризиса неожиданно стал показной демарш членов фракции СРЗП в Заксобрании Санкт-Петербурга, которые скопом заявили о выходе из партийных рядов. Причем на призыв самого Миронова отказаться от депутатских мандатов, полученных по партийным спискам, фракция ответила глухим, но гордым молчанием. А по существующему положению верхушка партии совершенно бессильна перед их фрондой, воздействовать на отступников нет никакой формальной возможности.

Впрочем, лидер фракции Марина Шишкина сослалась на нежелание ее коллег «колебаться вместе с партийной линией», поскольку-де Миронов под влиянием Евгения Пригожина постепенно смещается в сторону турбопатриотизма, а они, мол, хотят представлять толерантный и открытый Санкт-Петербург.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

О сближении партии Миронова с духовным отцом ЧВК «Вагнер» говорят уже довольно давно. Более того, кто-то даже считал, что популярность Пригожина может вдохнуть новую жизнь в увядающую партию. Ходили даже разговоры о том, что Пригожин может купить партию, полностью ее переформатировав. Причем столь далеко идущие прогнозы делались несмотря на уверения самого Пригожина, что у него нет никаких политических амбиций, и намеки на то, что он полностью человек системы.

Но рискнем предположить, что отнюдь не сама личность Пригожина так потрясла уже бывшую фракцию справедливороссов. Скорее всего, местных депутатов озадачила напряженность в отношениях Пригожина и действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который стал объектом постоянной критики бизнесмена. Вплоть до обращения в Генпрокуратуру.

А учитывая, что наличие депутатских мандатов в основном зависит от доброй воли Смольного, фракция под руководством Шишкиной, судя по всему, решила более не испытывать судьбу и таким образом дала своеобразную клятву на верность питерским властям, желая жить в открытом и толерантном, пусть и скверно убираемом городе.

Как говорится, приходит время выбирать.