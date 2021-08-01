Миронов рассказал о первом прыжке с парашютом во время службы в ВДВ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поздравил десантников с праздником и поделился воспоминаниями о своей службе в ВДВ. Об этом сообщает URA.RU.

Политик отметил, что до сих пор очень чётко помнит свой первый прыжок с парашютом.

И предвкушение чего-то необычного, и страх, который надо преодолеть. Но запомнился первый прыжок в основном тем, что как только я почувствовал под ногами землю, понял, что хочу прыгать ещё и ещё, — рассказал Миронов.

Он также добавил, что у десантников иногда бывают весьма специфические шутки. Парламентарий вспомнил, как над ним и его товарищами перед первым прыжком посмеялись опытные десантники.

Представьте себе, в прыжковый день идём по аэродрому. Волнуемся, естественно. А тут «деды-десантники» мимо проходят, несут доски какие-то. «Что за доски?» — спрашиваем. А они нам в ответ: «Ну, как всегда. Первое отделение прыгает, а второе на земле остаётся, гробы сколачивает», — сказал депутат.

В заключение он отметил, что во время службы в ВДВ он обрёл множество друзей и научился жить и работать по принципу «Никто, кроме нас».

Ранее личный состав и ветеранов с Днём ВДВ поздравил президент Владимир Путин. Глава государства выразил уверенность, что десантники всегда будут надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны.