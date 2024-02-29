Стало известно, сколько раз аплодировали Путину во время послания Миронов: беспрецедентное послание Путина 116 раз прерывалось на аплодисменты

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 116 раз прерывалось из-за аплодисментов, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он добавил, что это рекордный показатель, а само событие стало беспрецедентным по масштабу, передает ТАСС.

Я сосчитал, сколько раз аплодисментами прерывалось выступление, — 116 раз. Такого я не помню ни разу, — сказал политик.

По словам Миронова, глава государства в своей речи уделил много внимания социальным инициативам, а также сообщил о старте новых национальных проектов, посвященных молодым семьям, улучшению качества жизни, образованию и другим. Председатель партии добавил, что Путин не случайно сказал, что налоговая система должна быть более справедливой.

«Справедливая Россия — За правду» предлагает увеличить налоги на доходы физических лиц, которые получают сотни миллионов рублей в год, — добавил Миронов.

Путин в ходе послания Федеральному собранию также отметил, что учебная нагрузка в школах должна быть сбалансированной, а программа и требования на экзаменах не должны различаться. Глава государства подчеркнул, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, и предложил разрешить школьникам пересдавать один из предметов, но это должно произойти до окончания набора в вузы.