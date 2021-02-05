Миронов призвал возбудить дело после слов Невзорова о Космодемьянской

https://static.news.ru/photo/bb97e5fc-67cf-11eb-8d9d-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Невзоров/facebook.com

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал возбудить уголовное дело против журналиста Александра Невзорова после его слов о Герое Советского союза Зое Космодемьянской.

Вчерашний демарш (высказывания Невзорова. — NEWS.ru) не просто ставит на одну доску палачей и героев, а меняет их местами. Ведь это не фашистские захватчики, а патриоты, оказывается, обрекали на смерть «несчастных русских крестьян». Чтобы на такое отреагировать должным образом, новые нормы не нужны, — цитирует Миронова РИА Новости.

Он напомнил, что в законодательстве РФ имеются нормы, предусматривающие уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы) за «реабилитацию нацизма».

Как сообщал NEWS.ru, публицист Александр Невзоров отказался извиняться за свои слова о Зое Космодемьянской. В эфире радиостанции «Эхо Москвы», он, комментируя фильм «Зоя» заявил, что она была «фанатиком, исполнявшим преступный приказ».

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоившейся звания Героя Советского Союза. Она служила в Красной армии, была партизанкой и разведчицей в ряду диверсионной бригады Западного фронта. Она была схвачена фашистскими войсками и казнена в ноябре 1941 года.