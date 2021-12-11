Миронов призвал сажать на пять лет за групповое избиение
Депутат Сергей Миронов предложил сажать на пять лет виновников группового избиения
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:43, 11 декабря 2021
Сергей МироновФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
За групповые избиения следует сажать на пять лет. Кроме того, подобные процессы необходимо максимально освещать в СМИ. С таким предложением выступил председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов. Свои мысли по этому поводу политик изложил в Twitter.
Очередное массовое избиение... На сей раз русские били русского. Опять «хулиганка». Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы — карать надо публично, — написал Миронов.
Он также призвал максимально освещать эти процессы в СМИ.
Таким образом Миронов отреагировал на сообщения в СМИ о том, что полиция задержала трёх участников избиения мужчины, которое произошло в Москве в подземном переходе у Комсомольской площади. Виновниками происшествия оказались жители Кемерово.
По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, злоумышленников доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Оно передано в Следственный комитет.