Миронов призвал сажать на пять лет за групповое избиение

За групповые избиения следует сажать на пять лет. Кроме того, подобные процессы необходимо максимально освещать в СМИ. С таким предложением выступил председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов. Свои мысли по этому поводу политик изложил в Twitter.

Очередное массовое избиение... На сей раз русские били русского. Опять «хулиганка». Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы — карать надо публично, — написал Миронов.

Он также призвал максимально освещать эти процессы в СМИ.

Таким образом Миронов отреагировал на сообщения в СМИ о том, что полиция задержала трёх участников избиения мужчины, которое произошло в Москве в подземном переходе у Комсомольской площади. Виновниками происшествия оказались жители Кемерово.