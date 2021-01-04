Миронов призвал разрешить выпускникам медвузов работать без аккредитации

https://static.news.ru/photo/71df7c40-4e70-11eb-92ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал Минздрав разрешить всем выпускникам медицинских вузов в условиях пандемии работать без аккредитации. В 2020 году был введён мораторий на проведение аккредитации выпускников медвузов, за исключением тех, кто будет работать с COVID-19.

Требуем от Минздрава разрешить работать без аккредитации всем выпускникам медвузов, а не только тем, кто будет работать с COVID-19. Также требуем решить вопрос с аккредитацией до середины года, пока действует это разрешение, — цитирует РИА Новости Миронова.

Ссылаясь на данные Центра защиты прав граждан, Миронов заявил, что без аккредитации в данный момент остались выпускники большого количества медицинских вузов в Москве и Санкт-Петербурге. Некоторые из них жалуются, что аккредитацию они прошли, но соответствующих документов им под различными предлогами не выдают.

Политик считает, что в условиях катастрофической нехватки пульмонологов, онкологов, гастроэнтерологов, хирургов и других узких специалистов выпускники медвузов могли бы частично восполнить их дефицит.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин считает, что студентов 4-го и 5-го курсов медицинских вузов следует направлять для прохождения практики в больницы, где лечат заразившихся коронавирусом. Собянин попросил премьер-министра Михаила Мишустина подготовить соответствующий приказ, адресованный министерствам здравоохранения и образования. Свою инициативу градоначальник объяснил нехваткой кадров в стационарах. При этом он добавил, что не видит смысла в переводе врачей из одного региона в другой.