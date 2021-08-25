Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с «Дождём» (внесён в реестр СМИ-иноагентов). По мнению политика, включение в данный список телеканала было перегибом, передаёт РИА Новости.

С одной стороны, понятие «иноагент» не мы ввели. Это международная практика, это нормально. Но то, что начинают, как я понимаю, на «Дожде»... Ребята, ну, что вы дурака валяете? Мне кажется, здесь явно перегибается палка, — заявил он журналистам.

Миронов убеждён: этот закон следует подкорректировать. Он также добавил, что для восьмого созыва Госдумы тема станет одной из приоритетных.

Что-то мне подсказывает, что восьмой созыв Госдумы не то что прямо с этого начнём... Начнём мы с социальных проблем. Но к этому вопросу мы обязательно вернёмся, — пояснил председатель партии.

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения пока неизвестны. Кроме того, в реестр попало издание «Важные истории». В списке указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Также в перечень иноагентов включены шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал возможность правки закона о СМИ-иноагентах. Он отметил, что вопросы, касающиеся работы этого закона, будут при необходимости обсуждаться в Минюсте и на встречах с Владимиром Путиным.