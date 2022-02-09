Миронов призвал полностью отменить QR-коды в регионах

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Роспотребнадзор дать рекомендации по полной отмене QR-кодов в регионах. По его словам, эта мера является бессмысленной и вредной, особенно на фоне недавней отмены ряда антиковидных ограничений. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Миронов напомнил , что Роспотребнадзор недавно отменил карантин для контактных лиц и повторный ПЦР-тест для заболевших, назвав их бессмысленными ввиду высокой заразности и частой бессимптомности «омикрон»-штамма. При этом в большинстве регионов продолжает действовать «ещё более бессмысленная мера» в виде QR-кодов, для действия которых нет ни юридических, ни санитарных причин.

Наша партия с самого начала указывала, что коды не имеют отношения к успешной борьбе с пандемией. Это средство социального разделения людей и источник прибылей для частных лабораторий, которые с позволения чиновников вовсю зарабатывают на гражданах, — заявил Миронов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что карантин для контактных лиц при штамме «омикрон» не имеет большого смысла, поскольку последний является очень заразным, его распространение в России происходит весьма активно, но при этом заражение часто протекает бессимптомно.

Также с 6 февраля в действие вступают новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение длилось более семи дней, для выписки не требуется сдача повторного теста на COVID-19. Если же на лечение ушло меньше недели, необходимо сдать тест и получить отрицательный результат.