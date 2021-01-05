Милонов призвал главу ФАС провести проверку из-за высоких цен на «омывайку»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить необоснованное завышение цен на автомобильную жидкость для очистки ветровых стёкол.

В осенний и зимний периоды стоимость одной канистры с «омывайкой» может стоить до 600–700 рублей. Другими словами, один литр омывающей жидкости стоит больше, чем аналогичный объем самого дорогого и элитного топлива, — приводит РИА Новости выдержку из обращения депутата.

Милонов рассказал, что каждый год получает большое количество обращений от россиян из-за роста цен на «омывайку». При этом повышение стоимости, по словам парламентария, носит характер сговора, так как его нельзя объяснить ни повышенным спросом, ни дороговизной компонентов. В результате появляется «серый рынок», когда на обочинах автодорог «омывайку» продают в розлив или по доступным ценам.

В данной связи прошу Вас провести проверку производителей и продавцов омывающей жидкости в крупных городах Российской Федерации на предмет сговора и необоснованного завышения розничной стоимости на этот товар, — говорится в запросе.

Ранее специалисты Генпрокуратуры выявили и пресекли множество случаев неоправданного повышения цен на продукты. В сообщении надзорного ведомства отмечается, что только за первое полугодие 2020 года в России было выявлено более 600 случаев нарушения закона в связи с необоснованным повышением цен на продовольственные товары. Прокуроры вынесли более 270 представлений для устранения нарушений.

Как сообщал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением ввести экспортные пошлины на продукцию из стали на полгода.