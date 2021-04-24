Миронов обозначил сроки индексации пенсий работающим россиянам

https://static.news.ru/photo/46fef9ba-a4f6-11eb-aadb-96000091f725_660.jpg Фото: Глеб Меркулов

Власти России примут решение о возобновлении индексации пенсий работающим гражданам в течение месяца. Такого мнения придерживается председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает URA.RU.

Уверен, что мы в ближайший месяц это увидим, — заявил он.

Политик предположил, что президент Владимир Путин не стал говорить об индексации пенсий в ходе послания Федеральному собранию из-за плохой работы кабмина.

В марте министр труда Антон Котяков сообщил, что его ведомство подготовило ряд инициатив по индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, они были переданы в администрацию президента и решение по ним примут в ближайшее время.

В начале апреля в Госдуму поступил проект о возобновлении индексации пенсий работающим россиянам. По расчётам его авторов, на эти цели в 2022 году потребуется не менее 400 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 мая будут увеличены пенсии некоторым категориям россиян. На это могут рассчитывать те, кто завершил трудовую деятельность несколько месяцев назад, а также члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники организаций угольной промышленности.