Миронов предложил сделать ЕГЭ-2022 добровольным из-за нехватки бумаги

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать ЕГЭ добровольным и провести вступительную кампанию в этом году на основе обычных экзаменов. Об этом он написал в своём Telegram-канале, уточнив, что дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ.

Ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться, и это действительно ставит под сомнение проведение ЕГЭ, — подчеркнул Миронов.

По его словам, региональные Минобры и муниципальные отделы образования не могут закупать бумагу по нынешним ценам, которые достигают 1800 рублей за пачку в 500 листов. Миронов также призвал не откладывать процесс перехода на сдачу обычных экзаменов вместо ЕГЭ, так как в противном случае у выпускников школ из небольших городов и населённых пунктов могут возникнуть проблемы с поступлением в вузы.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт проверку в связи с увеличением цен на бумагу. В ведомстве подчеркнули, что намерены незамедлительно принять меры реагирования в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен.

До этого владелец магазина канцтоваров в Красноярске сообщил о дефиците офисной бумаги, вызванном тем, что финская компания Kemira остановила поставки белящих реагентов. Он отметил, что в его магазине офисной бумаги А4 нет, у поставщиков из Новосибирска тоже.

Впоследствии в Минпромторге сообщили, что поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля. В министерстве отметили, что в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали данной продукцией не только внутренний рынок, но и поставляли её в зарубежные страны.