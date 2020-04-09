Миронов предложил депутатам ГД пожертвовать медикам зарплату за апрель

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Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил коллегам-парламентариям пожертвовать свою месячную зарплату в поддержку медработников.

Сегодня я на Совет Госдумы внес предложение рассмотреть возможность отчисления месячной зарплаты депутатов за апрель месяц в поддержку наших медиков,- сказал он в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, депутаты инициативу одобрили и договорились обсудить этот вопрос.

Ранее NEWS.ru писал, что Миронов предлагал застраховать медиков, которые занимаются лечением заражённых коронавирусом. Он отметил, что размер страховки должен покрывать их жизнь и здоровье в размере трёхгодового дохода.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли — 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч.