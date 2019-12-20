https://static.news.ru/photo/2babeac4-24c3-11ea-9d96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что снижению количества ДТП будет способствовать не снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, а улучшение покрытия дорог.

Ссылаясь на статистику ДТП за первое полугодие 2019 года, он отметило, что смертельные аварии из-за превышения скорости занимают одно из последних мест. На их долю приходится всего 4,5% погибших. При этом свыше двух третей ДТП связано с различными недостатками дорожной сети. Смертность в этих авариях составляет 39,1%.

Если вас на самом деле тревожит смертность на дорогах, извольте навести порядок с покрытием, разметкой, знаками, пешеходными ограждениями, с тем, как обрабатываются дороги зимой, — цитирует парламентария РИА Новости.

По словам Миронова, настолько «безобразных дорог» нет ни в одной стране, которая относит себя к цивилизованным.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев предложил вместо снижения нештрафуемого порога превышения скорости «замедлить» трафик до 50-40 км/ч.