Миронов посоветовал главе ПФР уйти в отставку

Главе Пенсионного фонда России (ПФР) Андрею Кигиму следует уйти в отставку, поскольку он, выступая в Госдуме, не ответил ни на один вопрос депутатов. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его слова приводит РИА Новости.

У меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму — немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке, — сказал парламентарий.

Совет «подуспокоиться» Миронов дал в ответ на аналогичную рекомендацию Кигима депутатам фракции по поводу их вопросов к работе ПФР.

Политик отметил, что в ходе заседания Госдумы, на котором выступал глава фонда, парламентарии всех фракций, по сути, не получили ответов ни на один из заданных ими вопросов. По мнению Миронова, Кигим «либо издевается, либо не владеет ситуацией».

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу ПФР за строительство «дворцов» для ведомства. Он поинтересовался, откуда у фонда могут быть лишние средства на возведение новых зданий и испытывают ли сотрудники трудности с размещением.