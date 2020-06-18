Миронов: поправки об удалёнке заполнят пробелы в Трудовом кодексе

https://static.news.ru/photo/bcc7f28a-b188-11ea-befe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реформой трудового законодательства поправки в Трудовой кодекс, связанные с удалённой работой, назвать нельзя, так как основополагающие нормы законодательства они не затрагивают. Однако изменения заполнят правовой пробел, ставший очевидным благодаря массовому переходу на удалёнку во время режима самоизоляции, заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он отметил, что в действующей редакции Трудового кодекса есть ряд норм, регулирующих удалённую работу. Но часть из них устарела — например, о месте, где человек трудится. Сегодня это не имеет никакого значения, поэтому можно работать там, где есть надежная связь и где удобно, подчеркнул политик.

До пандемии Кодекс при переходе на удалённую работу часто просто не принимался во внимание. Люди предпочитали договариваться со своим руководством, как говорят, по-хорошему. В случае конфликтов это приводило к ущемлению прав работников, — сказал Миронов NEWS.ru.

Он добавил, что до сих пор это касалось лишь немногих компаний и граждан. Однако теперь ситуация в корне изменилась. Расширение, уточнение, конкретизация норм, касающихся удалённой работы, «совершенно необходима», заявил парламентарий.

По его мнению, «коллеги внесли документ, актуальность которого несомненна» и в котором достаточно полно учтены все аспекты отношений работодателя и работника при удалённой работе.

Конечно, мы документ ещё внимательно изучим. Нужно понять, нет ли там каких-либо подводных камней. Пока не вижу в нём ничего, что помешало бы поддержать инициативу в первом чтении. Но не исключаю, что ко второму чтению у нас будут свои замечания и дополнения исходя из анализа проекта, в том числе на предмет его соответствия реальной практике последних месяцев, — резюмировал Миронов.

Законопроект, который отрегулирует и решит вопросы об удалённой работе в России, в начале июня анонсировал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее, в мае, министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России удалённо работают около 5,6 млн россиян. Тогда же он высказал мнение, что такой вид занятости необходимо зафиксировать в Трудовом кодексе.

В свою очередь президент Владимир Путин высказывал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован после пандемии коронавируса. Его нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан, считает глава государства.

Как писал NEWS.ru, в законопроекте предусмотрены непосредственно удалёнка, под которой подразумевается выполнение обязанностей вне места нахождения работодателя, а также временная дистанционная работа и комбинированная трудовая занятость. В документе также содержатся нормы, касающиеся времени работы и отдыха сотрудников. При этом оплачиваться работа должна так же, как и тем, кто трудится на предприятии вне дома.

Также предусмотрена компенсация работникам на удалёнке расходов, связанных с использованием личного оборудования. При этом введение такого режима работы будет происходить на основании как минимум трёх факторов — соглашения сторон, производственной необходимости или обстоятельств непредвиденного характера.

Законопроект был внесён на рассмотрение депутатов Государственной думы 16 июня. По мнению одного из авторов документа вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, он может вступить в силу уже с 1 января 2021 года. В текущей сессии Госдумы его предполагается рассмотреть в первом чтении, в осенней сессии — во втором и третьем.