Миронов назвал «стержневые ценности» для новой идеологии России Миронов: суверенитет России и достоинство личности могут стать основой идеологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

В Конституцию России необходимо вернуть государственную идеологию, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Ее основой могут стать идеи о суверенитете страны и достоинстве личности, считает политик. По его словам, отказавшись от идеологии на первоначальном этапе новейшей истории, страна на 30 лет оказалась в идеологическом вакууме. При этом Миронов отмечает, что с каждым годом борьба различных идей и ценностей в мире становится все более ожесточенной.

Необходимо возвращать госидеологию в Основной закон. Не надо определять ее как «обязательную», но государственная идеология должна быть. Какой именно? Этот вопрос должен решаться на основе широкого общественного обсуждения и консенсуса, через масштабное всенародное голосование или референдум, — говорит политик.

Миронов подчеркивает: госидеология — это широкий набор смыслов. Это и представления нации о себе, своем историческом наследии, месте в мире. Это и образ будущего, ближайшие и стратегические цели развития страны. Это и объединяющие нацию и страну стержневые ценности, такие как патриотизм, гуманизм, социальная справедливость, равенство прав и возможностей, уважение к истории, роль традиционной семьи.

Часть таких ценностей уже обозначена в Конституции — преамбула и первый раздел насыщены мощными идеологическими посылами. Человек как высшая ценность, Россия как социальное государство, суверенитет страны и достоинство личности. И эти посылы также могут стать составляющими государственной идеологии, — резюмирует он.

Ранее прописать государственную идеологию в российской Конституции предложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, «просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится».

Однако один из авторов основного закона страны юрист Сергей Шахрай раскритиковал это предложение. Он отметил, что подобные пункты не являются предметом конституционного права. По его словам, за национальную идею должны бороться правительство, депутаты и гражданское общество.